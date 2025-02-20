Кто из судей существенно повысил свою пенсию в Украине

Самые большие пенсии через суды получают сами судьи, передает 24 канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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Издание ссылается на анализ реестра судебных решений. Именно там можно найти данные о председателе Верховного суда в отставке Ярославе Романюке. В прошлом году он повысил свою пенсию почти до 344 тысяч гривен. Более того, в стаж работы судьи Романюку посчитали службу в советской армии и работу в районной прокуратуре.

Так Ярослав Романюк в 2023 году указал в декларации пенсию в размере 2 миллиона 937 тысяч гривен в год. То есть ежемесячно, бывший Верховный судья, получал от ПФУ 244,7 тысяч гривен.

Интересно! Однако Романюк требовал перерасчета, ведь считал, что такой размер пенсии нарушает его права. И в прошлом году перерасчет состоялся.

Как Романюк повысил себе пенсию

Пенсию в 244,7 тысячи гривен Ярослав Романюк также получил через суд, потому что ПФУ отказывался повысить его выплату до такого уровня.

Но на одном повышении Романюк не остановился. Через суд он требовал, чтобы к его стажу работы добавили:

период срочной военной службы в советской армии;

половину срока обучения в университете;

чуть более шести лет работы в прокуратуре Буского района Львовской области на должностях помощника прокурора, старшего помощника и следователя прокуратуры.

Дело в том, что судьей Романюк работал чуть дольше 22 лет. Их и учел ПФУ.

Но в прошлом году судья Киевского административного окружного суда Ирина Колесникова решила, что в стаж работы судьи надо учесть и период срочной службы в армии, и половину срока обучения, и работу в органах прокуратуры. То есть новый стаж составил уже более 33 лет.

Это означает, что если раньше Романюк имел право на 54% вознаграждения судьи (речь идет о 244,7 тысячи гривен), то уже с прошлого года его пожизненная выплата выросла до 76% и составила 344,4 тысячи гривен. Это меньше, чем самая большая судейская пенсия, но она также значительно выше пенсии большинства судей КСУ.

Проблема заоблачных пенсий судей – законодательная. Кроме того, если обычный украинец на пенсии может получить менее 30% своего привычного заработка, судьи, платя такие же взносы, могут получать на пенсии до 90% зарплаты,

– пишет издание.

Важно! То есть судья в отставке Ярослав Романюк фактически воспользовался возможностью действующего законодательства и добился для себя особых условий, не нарушая закон.