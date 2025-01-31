Средняя пенсия в Украине меньше прожиточного минимума. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Oboz.ua.

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Как Кивалов получил такую пенсию

Экс-нардеп из Одессы Сергей Кивалов получает ежемесячную пенсию в размере 246 тысяч гривен.

Еще несколько лет назад его пенсия составляла всего 14 тысяч, однако благодаря судебному решению и справке из университета, который он возглавляет, эта сумма выросла в 17 раз.

По данным ПФУ, средний размер пенсии в Украине не достигает фактического прожиточного минимума, а четверть пенсионеров получает не более 3 тысяч гривен. Однако существуют отдельные лица, которым начисляются выплаты в сотни тысяч гривен ежемесячно. Кивалов является одним из таких "рекордсменов".

Бывший народный депутат, известен своим влиянием на судебную систему. Он 19 лет был то членом, то председателем Высшего совета юстиции (после реорганизации – Высший совет правосудия), который назначал и увольнял судей.

Сейчас он возглавляет частный Международный гуманитарный университет в Одессе. Именно благодаря этому заведению он добился значительного увеличения пенсии. В суде он предоставил справки о своей зарплате как нардепа и о высоких выплатах в университете, что позволило ему получать почти четверть миллиона гривен ежемесячно.

В 2020 году Кивалов обратился в ПФУ с требованием перерасчета пенсии на основе депутатской зарплаты, однако получил отказ. Тогда он подал иск в суд, добавив документ о резком росте своей зарплаты в вузе – за несколько месяцев она выросла в пять раз, что стало основанием для пересмотра его выплат.

Решение принял судья Одесского окружного админсуда, который в 2023 году ушел в отставку. Благодаря этому Кивалов получил исключительные условия и стал самым богатым пенсионером Украины.

Журналисты пытались получить комментарий от Кивалова, однако его телефон оказался выключенным, а на письменный запрос в университет ответа нет.