Сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Во время своих поездок Друзь вел активную переписку с риелтором, который подбирал для него варианты элитной недвижимости.

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На что Друзь тратил деньги

По информации источников, в 2024 году Друзь дважды посещал Турцию. Там он хотел приобрести за полученные взятки трехэтажную виллу с бассейном за 650 тысяч евро.

Вилла, которую хотел приобрести Друзь / Фото, предоставлено 24 Каналу

В частности, во время поездок Друзь активно переписывался с риелтором, который предлагал различные варианты элитного жилья.

Кроме того, в Турции живет приемная дочь Друзя, для которой он купил новенькую гибридную Тойоту. Свою покупку он снял на собственный телефон.

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Также Друзь не жалел денег на своих собак. Для них он приобрел роскошный вольер за 300 тысяч гривен.

Вольер, который купил Друзь для собак / Фото, предоставлено 24 Каналу

Как стало известно, его нынешняя жена Ольга Седова – россиянка, но уже получила украинское гражданство. Ее сын – пасынок Друзя, живет в Киеве, но до сих пор имеет российский паспорт.

Жена Друзя имела российское гражданство / Фото, предоставлено 24 Каналу

Напомним, что у Олега Друзя обнаружили на более 1 миллиона долларов необоснованных активов, оформленных на членов семьи и посторонних лиц. Ему грозит до 10 лет заключения.