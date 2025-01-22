Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное. Ранее Татьяна Крупа говорила, что не все деньги, которые нашли в ее квартире, принадлежат семье. Ее средства – это только та сумма, что указана в декларации, а остальные наличные – это деньги других людей, которые вложили инвестиции в совместный с мужем Крупы бизнес.

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Где находятся деньги, которые изъяли у Татьяны Крупы

В Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, ответили на запрос Общественного. Там отметили, что арестованные деньги сейчас удерживает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

После соответствующего ходатайства САП суд может принять решение об их передаче в АРМА, которое в свою очередь направит их на силы обороны.

Какую сумму арестовали у семьи Татьяны Крупы

Отметим, что ВАКС арестовал у Татьяны Крупы 3,17 миллиона долларов, 140 тысяч евро и 1,27 миллиона гривен. Эта наличность была найдена в ее квартире.

Также деньги обнаружили в ее рабочем кабинете, правоохранители арестовали 93 тысячи долларов и 2 тысячи евро.

Что известно о деле Татьяны Крупы

ГБР разоблачило на незаконном обогащении руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына Александра, который занимал руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. Он уволился по собственному желанию в октябре прошлого года.

Во время обысков в семье чиновницы нашли почти 6 миллионов долларов США наличными, а также брендовые украшения и драгоценности. Также семье Крупы принадлежит 30 объектов недвижимости, 9 автомобилей, недвижимое имущество за рубежом и тому подобное.

Печерский районный суд принял решение о содержании Татьяны Крупы под стражей до 3 декабря с возможностью внесения залога в 500 млн 1528 гривен. Ее адвокат Анжелика Моисеева подала апелляционную жалобу.

Женщину посадили в обычную камеру, она выполняет все требования, необходимые для пребывания в следственном изоляторе.

Дело Татьяны Крупы передали в Национальное антикоррупционное бюро Украины. ВАКС продлил арест Татьяны Крупы до 26 января, а расследование по делу продлили до 5 апреля 2025 года.