Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление суда. Ранее мы уже писали, в каких условиях Крупа находится в СИЗО.

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Адвокаты говорили, что подозрение Крупе необоснованно

В постановлении суда указано, что контракт с Крупой как главой Хмельницкой МСЭК заключили в 2020 году на пять лет – до ноября 2025-го. Судя по всему, о его расторжении речь не идет.

Кроме этого, Крупа – депутат Хмельницкого областного совета восьмого созыва с декабря 2020 года и входит в состав постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, социальной политики, образования, культуры, религии и спорта.

В ходе расследования установили, что с ноября 2020 года женщина приобрела активов на 137 миллионов гривен. То есть за то время, как была на должности руководительницы МСЭК. Поскольку это значительно больше ее официального дохода, есть подозрение, что она брала взятки.

Впрочем, адвокаты Татьяны Крупы считают, что подозрение необоснованно. Например, на заседании защитница "указывала на нечеткость изложения в сообщении о подозрении и отсутствие надлежащих доказательств". Более того: "Учитывая возраст и предыдущее поведение подозреваемой, которая после проведения 03.10.2024 обысков никуда не убежала, просила применить к ней более мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей".

А еще адвокаты подали "жалобу на незаконное задержание, которая мотивирована отсутствием оснований для задержания без постановления следственного судьи". Следственный судья назвал жалобу безосновательной.

Итак, суд постановил, что Крупа будет под стражей до 3 декабря включительно. Но она может внести залог – 500 001 528 гривен, то есть более пятисот миллионов. Также должна прибывать по вызову к следователю, прокурору или судье, не отлучаться из Хмельницкого без их разрешения, сдать паспорта и не общаться с работниками или посетителями МСЭК.