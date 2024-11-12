Детали пребывания Крупы в СИЗО расскажет 24 Канал со ссылкой на Суспильное. К слову, несколько дней назад женщина объяснила, откуда у нее миллионы.

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В каких условиях Татьяну Крупу удерживают в СИЗО

Татьяна Крупа, семья которой, в частности, владеет 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве и имеет за рубежом недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции, содержится в обычной камере, рассчитанной на четыре человека, площадью 12,4 квадратных метра. Это без учета санузла,

– говорится в материале.

Хотя в СИЗО есть и камеры с улучшенными условиями – пребывание там стоит около 14 тысяч гривен в месяц.

В корпусе №6, где находится Татьяна Крупа, есть 12 двориков для прогулки. Ежедневно заключенные гуляют не менее часа, питаются трижды в день. Меню еженедельно меняют.

Есть определенные ограничения по одежде. Например, сезонная обувь разрешена только по одной паре, так же как и тапочки или спортивная обувь. Украшения можно, но только недрагоценные, косметика – только не на спиртовой основе. Трусы, носки, носовые платки, деловой костюм, спортивный костюм – по одному комплекту.

Мобильные телефоны, конечно, запрещены. Поговорить можно по таксофону или казенному мобильному. И только с разрешения руководства СИЗО и по письменному заявлению.

Передачи принимают со вторника по пятницу с 9:00 до 17:00. Но в СИЗО не указали, что и кто передает Крупе. А также приходит ли кто-то к ней на свидание.