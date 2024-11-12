Деталі перебування Крупи в СІЗО розповість 24 Канал з посиланням на Суспільне. До слова, кілька днів тому жінка пояснила, звідки в неї мільйони.

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В яких умовах Тетяну Крупу утримують в СІЗО

Тетяна Крупа, родина якої, зокрема, володіє 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві та має за кордоном нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині, утримується у звичайній камері, розрахованій на чотири людини, площею 12,4 квадратних метра. Це без урахування санвузла,

– ідеться в матеріалі.

Хоча у СІЗО є й камери з покращеними умовами – перебування там коштує близько 14 тисяч гривень за місяць.

У корпусі №6, де перебуває Тетяна Крупа, є 12 двориків для прогулянки. Щодня ув'язнені гуляють не менше години, харчуються тричі на день. Меню щотижня змінюють.

Є певні обмеження щодо одягу. Наприклад, сезонне взуття дозволене тільки по одній парі, так само як і капці чи спортивне взуття. Прикраси можна, але тільки некоштовне, косметику – тільки не на спиртовій основі. Труси, шкарпетки, носові хустинки, діловий костюм, спортивний костюм – по одному комплекту.

Мобільні телефони, звісно, заборонені. Поговорити можна таксофоном або казенним мобільним. І тільки з дозволу керівництва СІЗО та за письмовою заявою.

Передачі приймають з вівторка по п'ятницю з 9:00 до 17:00. Але в СІЗО не вказали, що і хто передає Крупі. А також чи приходить хтось до неї на побачення.