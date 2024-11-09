Однак Тетяна Крупа заявила, що не всі кошти, які знайшли у її помешканні, належать їй. Про це повідомляє "Главком" із посиланням на дані з судового реєстру, передає 24 Канал.

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Крупа виправдалась, звідки в неї стільки грошей

За даними судового реєстру, під час розгляду цієї справи в суді Крупа відкинула звинувачення претензії слідства. За її словами, не всі гроші належать її родині. Вона твердо запевняє, що безпосередньо їй належать ті кошти, які вказані у декларації.

Водночас решта грошей, мовляв, інших людей. Кому саме належить решта грошей, як пише "Главком", точно знає її чоловік Володимир Крупа, який раніше був очільником обласного управління Держаудитслужби.

Він своєю чергою каже, що вилучена правоохоронцями готівка перебувала в його розпорядженні, а більшу частину цих грошей йому передали у вигляді інвестицій для спільних бізнес-проєктів. Адвокат підозрюваної каже, що немає доказів зворотнього.

Нагадаємо, працівники ДБР 4 жовтня провели обшуки у керівниці Хмельницького обласного МСЕК та її сина та викрили їх на незаконному збагаченні. Зокрема, правоохоронці виявили майже 6 мільйонів доларів США готівкою.

Посадовиця намагалася позбавитися готівки, викинувши їх у сумці через вікно. Водночас у мережі завірусилося фото, де на ліжку лежить, імовірно, чоловік Крупи з купою пачок доларів. Сам Володимир Крупа заявив, що "не бачив цього фото".