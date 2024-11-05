Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ухвалу Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

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Яке майно очільниці Хмельницької МСЕК арештував суд

Суд арештував частину майна керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Згідно з ухвалою ВАКС, арешт наклали на готівку, вилучену за місцем проживання:

3,17 мільйона доларів,

140 тисяч євро,

1,27 мільйона гривень.

Також арештували 93 тисячі доларів і 2 тисячі євро, які знайшли 3 жовтня у робочому кабінеті Тетяни Крупи.

Окрім готівки, суд арештував і інше майно. Мовиться про: