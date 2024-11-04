Після викриття злочинної діяльності Тетяни Крупи президент України зібрав ставку РНБО і наказав ліквідувати МСЕК. Скандал прокоментував голова Офісу Андрій Єрмак, передає 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Наталі Мосейчук.

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Реакція Єрмака на долари у ліжку голови МСЕК

Єрмак розповів, що відреагував на подію, як це зробила б кожна нормальна людина, яка працює 24 на 7 для того, щоб країна перемогла. "Мені здається, що реакція президента була термінова, адекватна, різка… Цього не може відбуватися", – підкреслив посадовець.

Також чиновник зазначив, що Україна відкрито розмовляє про проблеми корупції із партнерами. За словами Єрмака, корупція існує у всіх країнах. Головне – те, як влада сьогодні бореться із нею.

Якщо хтось нам буде закидати, що ми не можемо отримати запрошення до НАТО через рівень корупції в Україні – це пошук причин, аби цього не зробити,

– додав керівник Офісу Президента.

Якби Україна була справді настільки корумпованою, як її змальовує російська пропаганда, то вона не могла б воювати три роки, стояти на своїх позиціях, бути флагманом боротьби за свободу, вважає Єрмак.

Водночас він визнає, що проблеми є, і з ними борються.

До слова, в Одеській МСЕК викрили схему оформлення фіктивних інвалідностей для уникнення мобілізації.