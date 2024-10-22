Президент 22 жовтня підписав указ №732/2024, яким увів в дію рішення РНБО "Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів". Відповідний документ оприлюднили на сайті президента України.

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Зеленський підписав рішення РНБО

Відповідно до цього рішення, протягом 7 днів Міністерство охорони здоров'я разом з ДБР, СБУ, Нацполіцією, обласними, Київською міською військовими адміністраціями повинні створити робочі групи із перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

Потім Кабінет міністрів у тримісячний строк повинен забезпечити доповідь про результати перевірки робочими групами обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам державних органів. А у разі виявлення фактів необґрунтованого прийняття таких рішень – ініціювати їх перегляд та інформування за наявності підстав правоохоронних органів.

Протягом 2 тижнів Кабмін має забезпечити, аби МОЗ разом з Мінцифрою підготували і подали на розгляд Уряду план цифровізації проходження всіх етапів МСЕК.

Крім цього, Кабмін повинен забезпечити проведення разом із Пенсійним фондом, ДБР, Національною поліцією, СБУ протягом тижня аудиту нарахувань пенсійних виплат по інвалідності посадовим особам державних органів.

Кабіну доручено разом із Міністерством охорони здоров'я у місячний строк внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо запровадження оцінювання особи з обмеженням повсякденного функціонування, розробленого з метою забезпечення невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні, передбачивши, зокрема, ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

Крім цього, в рішенні РНБО зазначається, що разом із Мінсоцполітики невідкладно буде подано законопроект щодо перегляду системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовим особам державних органів для забезпечення справедливості у відповідній сфері.

Також разом із Офісом Генерального прокурора невідкладно подано законопроєкту щодо унормування порядку нарахування заробітних плат і пенсій працівникам органів прокуратури України, а також закріплення відповідних соціальних гарантій для осіб, які мають інвалідність, для роботи в органах прокуратури України, а також проведення повторних перевірок рішень МСЕК, на підставі яких прокурорам встановлено інвалідність.

Додамо, що Уряду також доручено опрацювати разом із Держприкордонслужбою України та іншими заінтересованими органами у місячний строк питання щодо внесення змін до нормативно-правових актів стосовно особливостей перетинання державного кордону України колишніми посадовими особами державних органів, які мають інвалідність, з визначенням переліку їх документів, що підлягатимуть перевірці.

Також Національному агентству з питань запобігання корупції, відповідно до рішення, рекомендовано перевірити до 30 листопада 2024 року стан імплементації рекомендацій, визначених у дослідженні "Топ-10 корупційних ризиків медико-соціальної експертизи щодо встановлення інвалідності", яке було проведено у 2021 році. Додається, його треба актуалізувати з урахуванням правового режиму воєнного стану та врахувати під час розроблення нової Антикорупційної стратегії.

Також НАЗК має розробити та забезпечити до 31 грудня 2024 року внесення на розгляд Кабміну законопроектів про внесення змін до Кримінального кодексу та Цивільного процесуального кодексу, які б визначали голову й членів МСЕК суб’єктами кримінальної відповідальності за незаконне збагачення та відповідачами у справах про визнання необґрунтованими активів (цивільна конфіскація).