Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці із правом внесення застави. Про це повідомляє ДБР.

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Лікар із 12 колегами надавав "послуги для уникнення мобілізації"

Працівники ДБР 28 жовтня затримали лікаря Одеської обласної клінічної лікарні. Він залучив загалом ще 12 медиків з різних закладів міста та посадових осіб Одеського обласного центру медико-соціальної експертизи до своїх махінацій.

Організатор надавав "платні послуги" військовозобов'язаним для уникнення мобілізації.

Лікарі вигадували здоровим чоловікам діагнози та виготовляли необхідну медичну документацію на підтвердження "історії хвороби", навіть робили знімки МРТ. Надалі, військовозобов'язані з пакетом готових документів йшли до МСЕК, де їх зустрічали "підготовлені" члени комісії для оформлення групи інвалідності,

– розповіли у ДБР.

Підозрюваний у махінаціях лікар має можливість внести заставу у сумі 10 мільйонів гривень.

В Одесі видавали фейкові інвалідності / Фото ДБР