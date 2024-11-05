Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).
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Какое имущество руководительницы Хмельницкой МСЭК арестовал суд
Суд арестовал часть имущества руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, которую подозревают в незаконном обогащении. Согласно постановлению ВАКС, арест наложили на наличные, изъятые по месту жительства:
- 3,17 миллиона долларов,
- 140 тысяч евро,
- 1,27 миллиона гривен.
Также арестовали 93 тысячи долларов и 2 тысячи евро, которые нашли 3 октября в рабочем кабинете Татьяны Крупы.
Кроме наличных, суд арестовал и другое имущество:
- документы по проектированию строительства пяти домов;
- ноутбук, пять флеш-накопителей, телефон IPhone10;
- две коробки с золотыми изделиями из желтого металла с белыми камнями;
- распечатанные декларации Татьяны Крупы за 2021, 2022 и 2023 годы, проект ответа на Нацагентство по предотвращению коррупции, а также справки о выплате дивидендов;
- договоры купли-продажи земельных участков;
- техническую документацию на земельные участки;
- брендовые украшения;
- медицинскую документацию;
- банковские карты.