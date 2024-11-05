Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Смотрите также Доллары в постели главы МСЭК: Ермак отреагировал на скандал и вспомнил о приглашении в НАТО

Какое имущество руководительницы Хмельницкой МСЭК арестовал суд

Суд арестовал часть имущества руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, которую подозревают в незаконном обогащении. Согласно постановлению ВАКС, арест наложили на наличные, изъятые по месту жительства:

  • 3,17 миллиона долларов,
  • 140 тысяч евро,
  • 1,27 миллиона гривен.

Также арестовали 93 тысячи долларов и 2 тысячи евро, которые нашли 3 октября в рабочем кабинете Татьяны Крупы.

Кроме наличных, суд арестовал и другое имущество:

  • документы по проектированию строительства пяти домов;
  • ноутбук, пять флеш-накопителей, телефон IPhone10;
  • две коробки с золотыми изделиями из желтого металла с белыми камнями;
  • распечатанные декларации Татьяны Крупы за 2021, 2022 и 2023 годы, проект ответа на Нацагентство по предотвращению коррупции, а также справки о выплате дивидендов;
  • договоры купли-продажи земельных участков;
  • техническую документацию на земельные участки;
  • брендовые украшения;
  • медицинскую документацию;
  • банковские карты.