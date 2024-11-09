Однако Татьяна Крупа заявила, что не все средства, которые нашли в ее доме, принадлежат ей. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные из судебного реестра, передает 24 Канал.

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Крупа оправдалась, откуда у нее столько денег

По данным судебного реестра, при рассмотрении этого дела в суде Крупа отвергла обвинения претензии следствия. По ее словам, не все деньги принадлежат ее семье. Она твердо уверяет, что непосредственно ей принадлежат те средства, которые указаны в декларации.

В то же время остальные деньги, мол, других людей. Кому именно принадлежит остальные деньги, как пишет "Главком", точно знает ее муж Владимир Крупа, который ранее был главой областного управления Госаудитслужбы.

Он в свою очередь говорит, что изъятая правоохранителями наличность находилась в его распоряжении, а большую часть этих денег ему передали в виде инвестиций для совместных бизнес-проектов. Адвокат подозреваемой говорит, что нет доказательств обратного.

Напомним, работники ГБР 4 октября провели обыски у руководительницы Хмельницкого областного МСЭК и ее сына и разоблачили их на незаконном обогащении. В частности, правоохранители обнаружили почти 6 миллионов долларов США наличными.

Чиновница пыталась избавиться от наличных, выбросив их в сумке через окно. В то же время в сети завирусилось фото, где на кровати лежит, предположительно, муж Крупы с кучей пачек долларов. Сам Владимир Крупа заявил, что "не видел этого фото".