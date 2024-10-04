Об этом сообщает Государственное бюро расследований. Дома у чиновников нашли крупные суммы денег и другие драгоценности.

Руководительница МСЭК во время обыска выбросила деньги через окно

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына по делу о незаконном обогащении. Во время обысков в их владении было обнаружено около 6 миллионов долларов США в наличности и в других валютах. Сын чиновницы занимает руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

Правоохранители в рамках уголовного производства, касающегося незаконного оформления инвалидности для мужчин, которые пытаются избежать военной службы, провели обыски в кабинетах служащих и по месту их проживания. У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было найдено 100 тысяч долларов США, а также несколько поддельных медицинских документов и списки "уклонистов" с именами и фиктивными диагнозами.

Кроме того, дома у должностных лиц работники ГБР нашли почти 5 миллионов 244 тысяч долларов США, 300 тысяч евро, более 5 миллионов гривен, брендовые украшения и драгоценности. Во время следственных действий чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно.

ГБР задержало руководительницу МСЭК: смотрите видео

Также, правоохранители обнаружили, что семье топ-чиновников принадлежат немалые состояния. Среди прочего, они владеют 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 миллионов гривен, гостинично-ресторанным комплексом на почти 3 тысяч квадратных метров в одном из парков Хмельницкого. За рубежом в их собственности недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также "накопила" почти 2, 3 миллионов долларов США.

Все эти состояния руководители не внесли в своих ежегодных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства".

Реакция Хмельницкой ОВА

Председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин прокомментировал спецоперацию правоохранителей в Хмельницкой области.

Не допустим, чтобы кто-то считал, что их деятельность – это источник обогащения, особенно когда в стране война. Масштабы цинизма просто поражают. Это прямое противодействие деятельности ВСУ,

– заявил он.

Он также добавил, что сектор безопасности работает для предотвращения, выявления и пресечения преступлений.