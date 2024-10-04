Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Вдома у посадовців знайшли великі суми грошей та інші коштовності.

Керівниця МСЕК під час обшуку викинула гроші через вікно

Співробітники Державного бюро розслідувань викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина у справі про незаконне збагачення. Під час обшуків у їхньому володінні було виявлено близько 6 мільйонів доларів США в готівці та в інших валютах. Син чиновниці займає керівну посаду в головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.

Правоохоронці в рамках кримінального провадження, що стосується незаконного оформлення інвалідності для чоловіків, які намагаються уникнути військової служби, провели обшуки в кабінетах службовців і за місцем їх проживання. У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було знайдено 100 тисяч доларів США, а також декілька підроблених медичних документів і списки "ухилянтів" з іменами та фіктивними діагнозами.

Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисяч доларів США, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, брендові прикрасі та коштовності. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

ДБР затримало керівницю МСЕК: дивіться відео

Також, правоохоронці виявили, що родині топчиновників належать чималі статки. Серед іншого, вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисяч метрів квадратних в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також "накопичила" майже 2, 3 мільйонів доларів США.

Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави".

Реакція Хмельницької ОВА

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін прокоментував спецоперацію правоохоронців на Хмельниччині.

Не допустимо, щоби хтось вважав, що їхня діяльність – це джерело збагачення, особливо коли в країні війна. Масштаби цинізму просто вражають. Це пряма протидія діяльності ЗСУ,

– заявив він.

Він також додав, що безпековий сектор працює для запобігання, виявлення і припинення злочинів.