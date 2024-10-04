В "Енергоатомі" наголосили, що підозра Скопича "жодним чином не повʼязана з його роботою в АТ "НАЕК "Енергоатом". Про це йдеться у заяві пресслужби компанії.

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"Енергоатом" звільнив Олександра Скопича

В "Енергоатомі" заявили, що в інформаційному просторі розпочалася чергова хвиля інформаційних атак. За словами компанії, тригером стала так звана справа Олександра Скопича, колишнього директора з контрольно-ревізійної роботи та комплаєнс-політики, якого нещодавно затримала СБУ та оголосила про підозру.

Однак, враховуючи суспільний резонанс та порушення ним вимог Компанії у сфері боротьби із корупцією, 30 вересня 2024 р. наказом в.о. Голови правління АТ НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна цього посадовця звільнено із займаної посади,

– пояснили в "Енергоатомі".

В енергокомпанії стверджують, що в них налагоджена і ефективно працює система боротьби із корупцією та зловживаннями посадових осіб, зокрема ретельно перевіряється вся тендерна документація.

Раніше стало відомо, що Олександру Скопичу обрали запобіжний захід у вигляді застави у сумі 1 мільйон гривень.