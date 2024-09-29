В пресслужбі підприємства заявили, що одним із пріоритетів Енергоатому є забезпечення дотримання норм чинного законодавства. Зокрема в компанії діє політика нульової толерантності до корупції.

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Як Енергоатом відреагував на затримання Скопича

В Енергоатомі наголосили, що нетерпимість до корупції стосується не тільки внутрішніх питань, а й поведінки працівників поза межами службової діяльності.

Завдяки злагодженій роботі правоохоронців та активної участі представників Енергоатома було затримано одного із працівників Компанії під час отримання неправомірної вигоди,

– йдеться в публікації.

За словами пресслужби, затриманий сприяв у вирішенні питання в іншій компанії завдяки своїм зв'язкам та виступив посередником між підрядником і іншою компанією.

Наразі тривають слідчі дії. В Енергоатомі наголосили, що компанія й надалі сприятиме слідчим у проведенні "якомога швидшого та неупередженого розслідування".