Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. Правоохоронці затримали співробітника АТ "Енергоатом" під час отримання грошей.

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На одержанні хабара викрито посадовця АТ "Енергоатом"

За версією слідства, представник приватної компанії звернувся до чиновника АТ "Енергоатом" із проханням сприяти в отриманні оплати за договором з одним із гірничо-збагачувальних комбінатів, що входять до складу "Енергоатома", який був укладений ще у грудні 2022 року.

Суд призначив менеджеру Енергоатома Cкопичу заставу в 1 мільйон гривень / Офіс Генерального прокурора

Чиновник запропонував вирішити питання з керівництвом комбінату за 100 тисяч гривень, погрозивши, що у разі відмови він зробить усе можливе, щоб договір не був сплачений. У результаті підприємець був змушений ухвалити ці умови.



Наразі йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою. Також обрано запобіжний захід у вигляді застави у сумі 1 мільйон гривень.

Суд призначив менеджеру Енергоатома Cкопичу заставу в 1 мільйон гривень / Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала директора з контрольно-ревізійної роботи Енергоатому Олександра Скопича на хабарі 100 тисяч гривень.