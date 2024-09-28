Об этом сообщает Офис Генерального прокурора. Правоохранители задержали сотрудника АО "Энергоатом" во время получения денег.

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На получении взятки разоблачен чиновник АО "Энергоатом"

По версии следствия, представитель частной компании обратился к чиновнику АО "Энергоатом" с просьбой содействовать в получении оплаты по договору с одним из горно-обогатительных комбинатов, входящих в состав "Энергоатома", который был заключен еще в декабре 2022 года.

Суд назначил менеджеру Энергоатома Копичу залог в 1 миллион гривен / Офис Генерального прокурора

Чиновник предложил решить вопрос с руководством комбината за 100 тысяч гривен, пригрозив, что в случае отказа он сделает все возможное, чтобы договор не был оплачен. В результате предприниматель был вынужден принять эти условия.



Сейчас ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом. Также избрана мера пресечения в виде залога в сумме 1 миллион гривен.

Суд назначил менеджеру Энергоатома Копичу залог в 1 миллион гривен / Офис Генерального прокурора

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала директора по контрольно-ревизионной работе Энергоатома Александра Скопича на взятке 100 тысяч гривен.