Украинский журналист-расследователь Юрий Николов сообщил, что, по данным его источника, Скопича поймали на взятке 100 тысяч гривен, который он требовал за дела с поставками топлива.

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Что известно о задержании чиновника Энергоатома

Соучредитель проекта "Наши деньги" и источники "Экономической правды" сообщили, что Служба безопасности Украины задержала директора по контрольно-ревизионной работе Александра Скопича.

Юрий Николов сообщил, что СБУ задержало Скопича возле офиса компании на Гоголевской на взятке 100 тысяч гривен, которую он требовал за решение вопроса по поставкам топлива.