В "Энергоатоме" отметили, что подозрение Скопича "никоим образом не связано с его работой в АО "НАЭК "Энергоатом". Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании.

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"Энергоатом" уволил Александра Скопича

В "Энергоатоме" заявили, что в информационном пространстве началась очередная волна информационных атак. По словам компании, триггером стало так называемое дело Александра Скопича, бывшего директора по контрольно-ревизионной работе и комплаенс-политики, которого недавно задержала СБУ и объявила о подозрении.

Однако, учитывая общественный резонанс и нарушение им требований Компании в сфере борьбы с коррупцией, 30 сентября 2024 приказом и.о. Председателя правления АО НАЭК "Энергоатом" Петра Котина этот чиновник уволен с занимаемой должности,

– объяснили в "Энергоатоме".

В энергокомпании утверждают, что у них налажена и эффективно работает система борьбы с коррупцией и злоупотреблениями должностных лиц, в частности тщательно проверяется вся тендерная документация.

Ранее стало известно, что Александру Скопичу избрали меру пресечения в виде залога в сумме 1 миллион гривен.