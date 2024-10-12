Об этом сообщили журналисты Суспильного со ссылкой на собственные источники. Ранее во время обысков у Татьяны Крупы и ее сына правоохранители нашли только наличными почти 6 миллионов долларов, брендовые украшения и драгоценности.

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Александр Крупа уволился с должности

Александр Крупа уволился по собственному желанию 10 октября. Сейчас обязанности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области временно исполняет первый заместитель Мария Квяткивская.

Ранее сообщалось, что Александр Крупа с 4 октября находился на больничном. Ему еще не сообщили о подозрении.

У декларации Александра Крупы за 2023 год указано, что он и его члены семьи имеют 3 квартиры, 25 земельных участков, 5 жилых домов и два недостроенных, 4 садовых (дачных) дома.

В то же время саму руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу до сих пор не отстранили от должности.