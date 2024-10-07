Об этом сообщает Суспильное. Заметим, что сегодня, 7 октября, Печерский суд отправил под стражу Татьяну Крупу с возможностью внесения залога.

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Второй фигурант дела – руководитель Пенсионного фонда Александр Крупа с 4 октября на больничном. Ему не сообщили еще о подозрении.

В Офисе Генерального прокурора отметили, что следственные действия продолжаются.

Когда отстранят Татьяну и Александра Круп

Относительно процедуры отстранения, адвокат Наталья Свирневская объяснила для Суспильного, что в случае, когда это происходит на стадии досудебного расследования, когда следователь считает, что подозреваемое лицо, наделенное властными полномочиями, не может занимать должность, должно быть соответствующее ходатайство.

В этом ходатайстве следователь должен обосновать свое мнение, каким образом это будет влиять на процесс следствия: на показания свидетелей, на сбор доказательств по делу.

Это ходатайство, по словам адвоката, должен согласовать прокурор, а дальше документ передают на рассмотрение следственному судье, который обязательно рассматривает это дело в присутствии или следователя и прокурора, или одного из них.

"Вызывается лицо, в отношении которого решается этот вопрос, их адвокаты, и соответственно, суд может запросить материалы дополнительные, кроме тех, которые следователи приобщают к ходатайству.", – добавляет Наталья Свирневская.

После изучения всех материалов суд принимает решение: отстранить или не отстранить от должности.

И следующий момент: если этот вопрос возникает, когда дело уже в суде, и лицо уже не подозреваемая, а обвиняемая, то вопрос отстранения от должности так же с ходатайством обращается прокурор уже в рамках уголовного производства, и принимает решение уже суд.