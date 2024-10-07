Про це повідомляє Суспільне. Зауважимо, що сьогодні, 7 жовтня, Печерський суд відправив під варту Тетяну Крупу з можливістю внесення застави.

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Другий фігурант справи – керівник Пенсійного фонду Олександр Крупа з 4 жовтня на лікарняному. Йому не повідомили ще про підозру.

В Офісі генерального прокурора наголосили, що слідчі дії тривають.

Коли відторонять Тетяну та Олександра Круп

Зодо процедури відсторонення, адвокатка Наталія Свірневська пояснила для Суспільного, що у випадку, коли це відбувається на стадії досудового розслідування, коли слідчий вважає, що підозрбвана особа, що наділена владними повноваженнями не може обіймати посаду, має бути відповідне клопотання.

У цьому клопотанні слідчий має обґрунтовати свою думку, яким чином це впливатиме на процес слідства: на покази свідків, на збір доказів по справі.

Це клопотання, за словами адвокатки, має погодити прокурор, а далі документ передається на розгляд слідчому судді, який обов’язково розглядає цю справу в присутності або слідчого і прокурора, або одного з них.

"Викликається особа, стосовно якої вирішується це питання, їх адвокати, і відповідно, суд може запросити матеріали додаткові, окрім тих, які слідчі долучають до клопотання.", – додає Наталія Свірневська.

Після вивчення всіх матеріалів суд приймає рішення: відсторонити чи не відсторонити від посади.

І наступний момент: якщо це питання постає, коли справа вже в суді, і особа вже не підозрювана, а обвинувачена, то питання відсторонення від посади так само з клопотанням звертається прокурор уже в межах кримінального провадження, і приймає рішення вже суд.