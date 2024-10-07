Про це повідомила партія "Слуга народу" у своєму телеграм-каналі. Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні, їй уже обрали запобіжний захід.

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Що сказали у "Слузі народу" про Тетяну Крупу

У партії наголосили, що ініціюють виключення Тетяни Крупи зі складу депутатів Хмельницької обласної ради в межах імперативного мандата.

Тетяна Крупа не є і не була членом партії "Слуга народу", а під час зборів політсили її було виключено з фракції "Слуги народу" в Хмельницькій облраді,

– зазначили у партії.

Представники "Слуги народу" наголосили, що партія завжди стояла та стоятиме на позиціях нетерпимості до будь-яких проявів корупції.

"І у випадках неприпустимих дій – з правового та етичного погляду – ми миттєво ухвалюємо відповідні рішення, попри прізвища чи посади. Всі причетні до корупційних схем мають відповідати перед законом", – підкреслили у партії.

Довідка! Імперативний мандат – це інститут правової та політичної відповідальності депутата за свою діяльність перед виборцями й партією та право відкликання депутата виборцями/партією, якщо він не виконує їхньої волі.

До слова, Тетяні Крупі 7 жовтня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Водночас вона також може вийти з-під варти, внісши заставу у 500 мільйонів гривень.