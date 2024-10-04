У відкритих джерелах вдалося встановити ім'я фігурантки справи щодо незаконного збагачення 6 мільйонів доларів. Нею може виявитись Крупа Тетяна Василівна, передає 24 Канал.

Дивіться також "Енергоатом" звільнив топменеджера, якого СБУ спіймала на хабарі

Що відомо про неї

У відкритих джерелах вказано, що вона головний лікар КЗОЗ "Хмельницький облцентр медико-соціальної експертизи" та заслужений лікар України.

Проте це не все. Вона також є членкинею депутатської фракції Хмельницької обласної ради від партії "СН", членкинею депутатських груп "Медицина Хмельниччини", "Єдність".

Крім цього, вона перебуває у комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту.

Її син також займає керівну посаду. Крупа Олександр Володимирович є начальником головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.

Співробітники Державного бюро розслідувань викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина у справі про незаконне збагачення. Під час обшуків у їхньому володінні було виявлено близько 6 мільйонів доларів США в готівці та в інших валютах. Син чиновниці займає керівну посаду в головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.