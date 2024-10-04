В открытых источниках удалось установить имя фигурантки дела о незаконного обогащения 6 миллионов долларов. Ею может оказаться Крупа Татьяна Васильевна, передает 24 Канал.

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Что известно о ней

В открытых источниках указано, что она главный врач КУЗ "Хмельницкий облцентр медико-социальной экспертизы" и заслуженный врач Украины.

Однако это не все. Она также является членом депутатской фракции Хмельницкого областного совета от партии "СН", членом депутатских групп "Медицина Хмельницкой области", "Единство".

Кроме этого, она находится в комиссии областного совета по вопросам здравоохранения и социальной политики, образования, науки, культуры, религии, молодежи и спорта.

Ее сын также занимает руководящую должность. Крупа Александр Владимирович является начальником главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына по делу о незаконном обогащении. Во время обысков в их владении было обнаружено около 6 миллионов долларов США в наличности и в других валютах. Сын чиновницы занимает руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.