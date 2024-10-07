Водночас Тетяні Крупі, яку підозрюють у незаконному збагаченні, дали можливість внести заставу. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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Що відомо про запобіжний захід для Тетяни Крупи

В Офісі генпрокурора заявили, що Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці Хмельницької обласної МСЕК.

Підозрювану взято під варту з альтернативою внесення застави у сумі 500 мільйонів гривень,

– наголосили прокурори.

Саме на такому запобіжному заході наполягали правоохоронці у своєму клопотанні.

Журналісти "РБК-Україна", які були присутні на судовому засіданні, зазначили, що підозрювана перебуватиме під вартою щонайменше до 3 грудня 2024 року. Розмір застави, який може внести посадовиця, складає 500 мільйонів 1 тисячу 128 гривень.

Окрім того, журналісти опублікували відео, як очільниці Хмельницької МСЕК оголошували запобіжний захід.

Тетяні Крупі суд оголошує запобіжний захід / Відео "РБК-України"

У виданні "Ґрати" також зазначили, що засідання стосовно справи Тетяни Крупи проходило у закритому режимі. Сама затримана відмовилася від коментарів журналістам.

Суд на Тетяною Крупою / Фото видання "Ґрати", Стаса Юрченка