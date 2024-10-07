В то же время Татьяне Крупе, которую подозревают в незаконном обогащении, дали возможность внести залог. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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Что известно о мере пресечения для Татьяны Крупы

В Офисе генпрокурора заявили, что Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей руководительнице Хмельницкой областной МСЭК.

Подозреваемая взята под стражу с альтернативой внесения залога в сумме 500 миллионов гривен,

– отметили прокуроры.

Именно на такой мере пресечения настаивали правоохранители в своем ходатайстве.