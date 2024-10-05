Об этом сообщает Суспильное со ссылкой на комментарий пресс-секретаря теруправления ГБР в Хмельницком Екатерины Герасимук. Она добавила, что в списках, найденных у Крупы, были фамилии и фиктивные диагнозы, которые сейчас изучают следователи.

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Следователи изучают списки "уклонистов" в Хмельницкой области

Как сообщили в ГБР, сейчас следователи изучают и тщательно исследуют списки "уклонистов", которые нашли у руководительницы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы. В этих документах были не только фамилии и имена людей, но и все фиктивные диагнозы.

Как пояснила адвокат Наталья Свирневская, "уклонистам" теперь может грозить реальное наказание. Юрист объяснила, что теперь правоохранители должны найти всех лиц из списка и проверить их.

Надо будет устанавливать, правильный или неправильный указан диагноз. Во время допроса должны выяснить, почему человек обратился в МСЭК. Можно проверить, обращался ли он ранее за такой помощью. Если докажут, что диагноз неправильный, то будут исследоваться вопросы, как удалось найти людей, которые согласились его установить,

– отметила адвокат.

Свирневская добавила, если следователи докажут, что лицо из списка с фейковым "диагнозом" уклонялось от мобилизации, то ему может грозить от 3 до 5 лет лишения свободы. Более того, если будет установлено, что лица покупали "диагнозы", чтобы не служить в ВСУ или получить отсрочку, то наказание может быть разным, в зависимости от обстоятельств – от штрафа до лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

"Будут выяснять, заставили ли их дать взятку, или они сами ее предлагали. От этого будет зависеть не только квалификация, но и мера наказания", – добавила адвокат.