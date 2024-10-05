Об этом сегодня, 5 октября, сообщили в ГБР. Сейчас решают меру пресечения подозреваемой.

Смотрите также "Джекпот": в сети показали тумбочку с деньгами главы МСЭК из Хмельницкой области

"Руководительнице МСЭК сообщили о подозрении в незаконном обогащении статья 368-5 Уголовного Кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения", – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с конфискацией всего имущества.



Татьяну Крупу задержали / Фото ГБР

Задержание руководительницы МСЭК

ГБР разоблачило руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына Александра, который занимает руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области, на незаконном обогащении.

Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США, брендовые украшения и драгоценности. Также семье топ-чиновников принадлежат 30 объектов недвижимости, 9 автомобилей, недвижимое имущество за рубежом и тому подобное.

Правоохранители открыли уголовное производство относительно незаконного оформления инвалидности мужчинам, которые пытаются избежать военной службы. В рабочем кабинете женщины обнаружили поддельные документы с перечнем людей и фиктивными диагнозами.