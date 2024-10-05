Об этом сообщили корреспонденты Суспильного со ссылкой на собственные источники. Всего у руководительницы МСЭК изъяли почти 6 миллионов долларов США наличными.

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Татьяна и Владимир Крупы могут иметь инвалидность

Журналисты Суспильного обнаружили, что из декларации Татьяны Крупы за 2023 год видно, что она получает пенсию в размере 166 тысяч 28 гривен в год.

Муж руководительницы Хмельницкого областного МСЭК Владимир, согласно его декларации за 2023 год, также получает пенсию. Ее сумма за год составляет 223 тысячи 756 гривен.

Областная МСЭК и Департамент здравоохранения Хмельницкой области не предоставили подтверждения или опровержения по заявленной инвалидности Татьяны Крупы и ее мужа.

В ответе Суспильному Хмельницкому в Офисе генпрокурора отметили, что решают процессуальные вопросы, связанные с делом с участием должностных лиц, и сейчас ожидают официального объявления подозрения.

К слову, 4 октября работники ГБР провели обыски у руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына. Их разоблачили на незаконном обогащении, а правоохранители обнаружили почти 6 миллионов долларов США наличными.

Во время обысков правоохранители обнаруживали деньги в каждом углу дома. Также чиновница пыталась избавиться от наличных, выбросив их в сумке через окно. В то же время в сети завирусилось фото, где на кровати лежит, предположительно, муж чиновницы с кучей пачек долларов.