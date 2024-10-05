Такие меры приняли во время срочного совещания 5 октября. Об этом сообщили в Волынской областной военной администрации.

Смотрите также Руководительница Хмельницкого МСЭК Татьяна Крупа и ее муж имеют инвалидность, – СМИ

На Волыни полиция проверит решение МСЭК и ВВК

На фоне коррупционного скандала в Хмельницкой области начальник Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко поручил полиции начать работу по проверке решений МСЭК и ВВК. В случае выявления фактов необоснованного принятия таких решений – инициируют пересмотр.

Коррупционный случай с МСЭК в одной из областей всколыхнул всю страну. Цинизм и дерзость ситуации просто поражает. Именно поэтому с сегодняшнего дня на Волыни усиливаем работу для недопущения коррупции, особенно в учреждениях, которые непосредственно влияют на мобилизацию,

– заявил чиновник.

Отмечается, что на Волыни сейчас действуют 10 медико-социальных экспертных комиссий: областная, Луцкая городская, 4 межрайонных, 3 межрайонных однопрофильных специализированных и 1 межрайонная двухпрофильная.

"Также безотлагательно начинается работа по разоблачению коррупционных правонарушений в сфере служебной деятельности системы МСЭК и военно-врачебной экспертизы. Управлению здравоохранения облгосадминистрации поручено усилить мониторинг решений МСЭК и ВВК", – добавили в ОВА.

Напомним, ГБР разоблачило руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына Александра, который занимает руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области, на незаконном обогащении.

Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США, брендовые украшения и драгоценности. Также семье топ-чиновников принадлежат 30 объектов недвижимости, 9 автомобилей, недвижимое имущество за рубежом и тому подобное.