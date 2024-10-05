Такі заходи ухвалили під час термінової наради 5 жовтня. Про це повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації.

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На Волині поліція перевірить рішення МСЕК і ВЛК

На тлі корупційного скандалу у Хмельницькій області начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко доручив поліції розпочати роботу з перевірки рішень МСЕК і ВЛК. У разі виявлення фактів необґрунтованого ухвалення таких рішень – ініціюють перегляд.

Корупційний випадок з МСЕК в одній з областей сколихнув всю країну. Цинізм та зухвалість ситуації просто вражає. Саме тому від сьогодні на Волині посилюємо роботу для недопущення корупції, особливо в установах, які безпосередньо впливають на мобілізацію,

– заявив посадовець.

Зазначається, що на Волині нині діють 10 медико-соціальних експертних комісій: обласна, Луцька міська, 4 міжрайонних, 3 міжрайонних однопрофільних спеціалізованих та 1 міжрайонна двопрофільна.

"Також невідкладно розпочинається робота з викриття корупційних правопорушень у сфері службової діяльності системи МСЕК та військово-лікарської експертизи. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації доручено посилити моніторинг рішень МСЕК та ВЛК", – додали в ОВА.

Нагадаємо, ДБР викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина Олександра, який обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області, на незаконному збагачені.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США, брендові прикраси та коштовності. Також родині топчиновників належать 30 об'єктів нерухомості, 9 автівок, нерухоме майно за кордоном тощо.