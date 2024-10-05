Про це повідомили кореспонденти Суспільного з посиланням на власні джерела. Загалом в керівниці МСЕК вилучили майже 6 мільйонів доларів США готівкою.

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Тетяна і Володимир Крупи можуть мати інвалідність

Журналісти Суспільного виявили, що з декларації Тетяни Крупи за 2023 рік видно, що вона отримує пенсію в розмірі 166 тисяч 28 гривень за рік.

Чоловік керівниці Хмельницького обласного МСЕК Володимир, відповідно до його декларації за 2023 рік, також отримує пенсію. Її сума за рік становить 223 тисячі 756 гривень.

Обласна МСЕК та Департамент охорони здоров'я Хмельницької області не надали підтвердження або спростування щодо заявленої інвалідності Тетяни Крупи та її чоловіка.

У відповіді Суспільному Хмельницькому в Офісі генпрокурора зазначили, що розв'язують процесуальні питання, пов'язані зі справою за участю посадовців, і наразі очікують на офіційне оголошення підозри.

До слова, 4 жовтня працівники ДБР провели обшуки у керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина. Їх викрили на незаконному збагаченні, а правоохоронці виявили майже 6 мільйонів доларів США готівкою.

Під час обшуків правоохоронці виявляли гроші у кожному кутку будинку. Також посадовиця намагалася позбавитися готівки, викинувши їх у сумці через вікно. Водночас у мережі завірусилося фото, де на ліжку лежить, імовірно, чоловік посадовиці із купою пачок доларів.