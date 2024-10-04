Посадовиця також намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно. Разючі фото, зроблені під час обшуків, показали у Державному бюро розслідувань.

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Правоохоронці показали кадри обшуків

Лише в робочому кабінеті керівниці МСЕК виявили 100 тисяч доларів, а також низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Однак на цьому багатства посадовиці лише починалися. Вже у неї вдома працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, брендові прикраси та коштовності.

У ДБР розповіли, що правоохоронці знаходили гроші у квартирі практично в кожному куточку – у шафах, шухлядах, нішах.

На одному з кадрів, які показали правоохоронці, також можна побачити ліжко, буквально засипане пачками доларів.

До слова, раніше у відкритих джерелах вдалося встановити ім'я фігурантки справи щодо незаконного збагачення 6 мільйонів доларів. Нею може виявитись Крупа Тетяна Василівна.