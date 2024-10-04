Також виявлено, що родина володіє нерухомістю в Україні та за кордоном, елітними автомобілями та корпоративними правами. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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Що відомо про сімейні статки голови МСЕК на Хмельниччині

Під час обшуків у голови МСЕК Хмельницької області та її сина – посадовця Пенсійного фонду, правоохоронці виявили разючі статки, які не були задекларовані.

Чим володіє родина чиновників:

30 об'єктів нерухомості у Хмельницькому, Львові та Києві;

9 елітних автомобілів;

готельно-ресторанний комплекс площею майже 3 тисячі квадратних метрів у Хмельницькому;

нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині;

на закордонних рахунках родини виявлено понад 2 мільйони доларів США.

Під час обшуків також було вилучено готівкою 5 мільйонів 244 тисячі доларів США, 300 тисяч євро та понад 5 мільйонів гривень, разом із брендовими прикрасами та коштовностями.

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Також чиновниця намагалася позбутися частини готівки, викинувши через вікно дві сумки, в яких було пів мільйона доларів.

Правоохоронцям також вдалося вилучити документи, які вказують на схеми відмивання грошей через різні бізнес-проєкти.