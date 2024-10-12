Про це повідомили журналісти Суспільного з посиланням на власні джерела. Раніше під час обшуків у Тетяни Крупи та її сина правоохоронці знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів, брендові прикраси та коштовності.

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Олександр Крупа звільнився з посади

Олександр Крупа звільнився за власним бажанням 10 жовтня. Наразі обов'язки начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області тимчасово виконує перша заступниця Марія Квятківська.

Раніше повідомлялося, що Олександр Крупа з 4 жовтня перебував на лікарняному. Йому ще не повідомили про підозру.

У декларації Олександра Крупи за 2023 рік вказано, що він та його члени сім'ї мають 3 квартири, 25 земельних ділянок, 5 житлових будинків та два недобудованих, 4 садових (дачних) будинки.

Водночас саму очільницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу досі не відсторонили від посади.