Сейчас же следствие зафиксировало, что в октябре 2022 года Татьяна Крупа положила 590 тысяч долларов на счет Bank Polska. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра.

Смотрите также Крупа задекларировала почти 2 миллиона гривен: среди глав МСЭК это не самая большая сумма, – СМИ

У Татьяны Крупы обнаружили дополнительные миллионы

В уголовном производстве по подозрению главе Хмельницкого МСЭК и депутату облсовета Татьяне Крупе о незаконном обогащении появились новые детали. В полном тексте постановления Печерского райсуда об аресте чиновницы указано о солидных сбережениях семьи Крупы.

Интересно, что вышеупомянутые сбережения лежали в зарубежных банках и не были отражены в ее электронной декларации за 2023 год. Речь идет о 590 тысячах долларов, которые чиновница перечислила на счет польского банка Pekao (Bank Polska Kasa Opieki).

Это эквивалентно 21,5 миллиона гривен по курсу НБУ на время операции. Квитанция о финансовой операции от 26 октября 2022 года была найдена следователями ГБР во время обыска квартиры главы МСЭК в начале октября 2024 года.

Также, по данным правоохранителей, средства в польских банках хранил и ее муж Владимир Крупа. Отмечается, что всего начислено около 11,3 тысячи евро и 1,2 миллиона. Эти средства тоже не были указаны в декларации Татьяны Крупы.

Таким образом чиновница обязана отчитаться о том, откуда она взяла ориентировочно 137 миллионов гривен, которые также обнаружили в ее квартире, но не было указано в декларации. Отдельно досудебное расследование до сих пор не дает ответа, кому принадлежат деньги, изъятые на рабочем месте председателя МСЭК – 93 тысячи долларов и 2 тысячи евро.

По данным СМИ, несмотря на вышеупомянутое, ха месту жительства подозреваемой наткнулись на расписку от 4 сентября, на которой стоит подпись одного из застройщиков Хмельницкого. В ней сказано о продаже объекта недвижимости стоимостью 430 тысяч долларов, однако детали пока неизвестно.

У декларации Александра Крупы за 2023 год указано, что он и его члены семьи имеют 3 квартиры, 25 земельных участков, 5 жилых домов и два недостроенных, 4 садовых (дачных) дома. В то же время саму руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу до сих пор не отстранили от должности.