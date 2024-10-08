Об этом сообщили журналисты издания "Слово и Дело". Там проанализировали декларации руководителей областных центров МСЭК по данным YouControl и Единого государственного реестра деклараций.

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Какие суммы задекларировали руководители областных МСЭК

Татьяна Крупа, председатель Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК), официально задекларировала заработную плату за 2023 год в размере 597,3 тысячи гривен, а также дополнительный доход на общую сумму почти 1,4 миллиона гривен.

В своей декларации Крупа указала зарплату по совместительству в размере 64,2 тысячи гривен, дивиденды в размере 305,5 тысячи гривен, пенсию в размере 166 тысячи гривен и доход от предоставления имущества в аренду на общую сумму 143,9 тысячи гривен.

По данным журналистов, наименьшую зарплату за 2023 задекларировала руководитель МСЭК в Винницкой области Юлия Даниленко – 221,5 тысячи гривен. Однако она имеет наибольшую сумму других доходов – 5,5 миллиона гривен. Это доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав – 3,1 миллиона гривен, от отчуждения ценного имущества – 1,7 миллиона гривен, другое – 737,4 тысячи гривен.



Какие суммы задекларировали главы областных МСЭК в Украине / Инфографика "Слова и Дела"

В своей декларации Владимир Решота, глава МСЭК во Львовской области, указал заработную плату в размере 449,1 тысячи гривен. Кроме того, он задекларировал более 4 миллионов гривен других доходов, которые содержат пенсию и примерно 3,9 миллиона гривен, полученных по договору о переводе долга с использованием имущества.

А вот главы МСЭК в Черновицкой и Харьковской областях сообщили о меньших доходах. Виктория Биволариу задекларировала зарплату в 366,5 тысячи гривен, а Игорь Зиновьев – 287,2 тысячи гривен, не указав никаких дополнительных доходов.

К слову, главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе, которую подозревают в незаконном обогащении, избрали меру пресечения. Ее поместили под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 500 миллионов гривен.