Середня пенсія в Україні менша за прожитковий мінімум. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Oboz.ua.

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Як Ківалов отримав таку пенсію

Екснардеп з Одеси Сергій Ківалов отримує щомісячну пенсію розміром 246 тисяч гривень.

Ще кілька років тому його пенсія становила лише 14 тисяч, однак завдяки судовому рішенню та довідці з університету, який він очолює, ця сума зросла у 17 разів.

За даними ПФУ, середній розмір пенсії в Україні не досягає фактичного прожиткового мінімуму, а чверть пенсіонерів отримує не більше 3 тисяч гривень. Проте існують окремі особи, яким нараховуються виплати у сотні тисяч гривень щомісяця. Ківалов є одним із таких "рекордсменів".

Колишній народний депутат, відомий своїм впливом на судову систему. Він 19 років був то членом, то головою Вищої ради юстиції (після реорганізації – Вища рада правосуддя), яка призначала та звільняла суддів.

Наразі він очолює приватний Міжнародний гуманітарний університет в Одесі. Саме завдяки цьому закладу він домігся значного збільшення пенсії. У суді він надав довідки про свою зарплату як нардепа та про високі виплати в університеті, що дозволило йому отримувати майже чверть мільйона гривень щомісяця.

У 2020 році Ківалов звернувся до ПФУ з вимогою перерахунку пенсії на основі депутатської зарплати, проте отримав відмову. Тоді він подав позов до суду, додавши документ про різке зростання своєї зарплати у виші – за кілька місяців вона зросла вп’ятеро, що стало підставою для перегляду його виплат.

Рішення ухвалив суддя Одеського окружного адмінсуду, який у 2023 році пішов у відставку. Завдяки цьому Ківалов отримав виняткові умови і став найбагатшим пенсіонером України.

Журналісти намагалися отримати коментар від Ківалова, проте його телефон виявився вимкненим, а на письмовий запит до університету відповіді немає.