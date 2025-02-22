Как изменится ситуация в депозитном секторе в марте

Банкир Дмитрий Замотаев в разговоре с 24 Каналом отметил, что самым весомым фактором станет текущий уровень инфляции и стратегия НБУ по ее обузданию.

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Следующее заседание Монетарного комитета НБУ запланировано на 6 марта. Как прогнозирует Замотаев, вполне возможны 2 варианта развития событий:

Размер учетной ставки останется на уровне 14,5% (соответственно другие монетарные инструменты также не изменятся: ставка по депозитным сертификатам овернайт – 14,5%, трехмесячные депозитные сертификаты – 17%, кредиты рефинансирования – 17,5%).

(соответственно другие монетарные инструменты также не изменятся: ставка по депозитным сертификатам овернайт – 14,5%, трехмесячные депозитные сертификаты – 17%, кредиты рефинансирования – 17,5%). Учетная ставка может быть в очередной раз увеличена ориентировочно на 0,5 – 1 процентные пункты и будут внесены зеркальные изменения в другие монетарные инструменты. То есть мы предполагаем, что учетная ставка может составить 15 – 15,5%, а ставка по 3-месячным депозитным сертификатам вырастет до 17,5 – 18%.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Я считаю, что такие изменения значительно ускорят изменения ставок по гривневым вкладам, среди которых приоритетными, как для банков, так и для граждан будут депозиты со средним сроком размещения.

Как говорит Замотаев, в таком случае снова актуализируется "конкурентная борьба" банков за вкладчиков. Это будет означать старт различных акций.

Обратите внимание! По мнению Замотаева, эти изменения позволят вкладчику рассчитывать на весомый бонус в размере 1 – 1,5 процентных пунктов. к базовым ставкам.