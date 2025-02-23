Де в Україні зростуть тарифи на воду

Виноградівське ВУЖКГ ухвалило це рішення внаслідок суттєвого подорожчання електроенергії, пише 24 канал з посиланням на інженера Виноградівського УЖКГ Михайла Мочарка.

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З урахуванням зростання цін на енергоносії, діючі тарифи не відшкодовують собівартість надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення Виноградівському ВУЖКГ,

– написав він.

Згідно зі слів інженера, приведення тарифу до економічно обґрунтованого рівня є необхідним заходом для стабільного функціонування підприємства. Також це необхідно для безперебійного забезпечення споживачів питною водою.

Нові тарифи будуть такими:

водопостачання: 31,56 гривні за кубічний метр (було 28,00 гривні за кубічний метр);

водовідведення: 30,60 гривень за кубічний метр (було 29,80 гривні за кубічний метр);

загальна вартість: 62,16 гривні за кубічний метр (було 57,80 гривні за кубічний метр).

Зокрема розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення кориговано по статті електроенергії ріст складає 37,4 %. Просимо споживачів послуг підприємства з розумінням віднестися до збільшення тарифів,

– зазначив Михайло Мочарко.

Важливо! Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються у письмовому вигляді протягом 14 календарних днів з дня опублікування.