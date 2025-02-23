Где в Украине вырастут тарифы на воду

Виноградовское ВУЖКХ приняло это решение в результате существенного подорожания электроэнергии, пишет 24 канал со ссылкой на инженера Виноградовского УЖКХ Михаила Мочарко.

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С учетом роста цен на энергоносители, действующие тарифы не возмещают себестоимость предоставления услуг по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу Виноградовском ВУЖКГ,

– написал он.

Согласно словам инженера, приведение тарифа до экономически обоснованного уровня является необходимой мерой для стабильного функционирования предприятия. Также это необходимо для бесперебойного обеспечения потребителей питьевой водой.

Новые тарифы будут такими:

водоснабжение: 31,56 гривны за кубический метр (было 28,00 гривны за кубический метр);

водоотвод: 30,60 гривен за кубический метр (было 29,80 гривны за кубический метр);

общая стоимость: 62,16 гривны за кубический метр (было 57,80 гривны за кубический метр).

В частности расчеты тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение корректируется по статье электроэнергии рост составляет 37,4%. Просим потребителей услуг предприятия с пониманием отнестись к увеличению тарифов,

– отметил Михаил Мочарко.

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