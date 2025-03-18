Хто отримує збільшені виплати у квітні

У квітні на рахунки почнуть надходити підвищені страхові виплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Допомога від США у 2022-2024 роках: скільки Україна отримала та куди спрямувала кошти

Зауважте! Виплата проіндексованої грошової допомоги передбачається постановою Кабміну від 25 лютого 2025 року № 209 "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2025 році".

На коефіцієнт 1,115 будуть проіндексовані такі страхові виплати:

допомога, що надається постраждалим від нещасного випадку на виробництві, а також професійного захворювання;

виплата, що надається в разі смерті постраждалого.

Величина підвищення щомісячної виплати визначається індивідуально залежно від розміру призначеної страхової виплати,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Зверніть увагу! Максимально виплати можуть зрости на 1 500 гривень.