Яку підтримку надали США України

Ці кошти було реалізовано через кілька основних угод, передає 24 Канал з посиланням на пресслужбу Рахункової палати.

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Йдеться про такі проєкти:

Проєкт "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine) – 27,05 мільярдів доларів США, з них для ПФУ – 12,7 мільярда доларів США.

Додаткова угода № 8 до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку – 1,7 мільярда доларів США.

Грант Цільового фонду багатостороннього донорського співробітництва – 1,1 мільярда доларів США.

Про що свідчать результати аудитів

Зокрема результати аудитів підтвердили, що фінансова підтримка, надана Сполученими Штатами, використовувалася ефективно та відповідно до визначених цілей. Ба більше, вона стала вирішальним фактором стійкості країни, особливо на початку широкомасштабного вторгнення.

Партнерські кошти дали змогу:

уникнути кризи у сфері соціальних виплат;

своєчасно виплачувати пенсії та заробітні плати;

підтримати систему охорони здоров’я;

забезпечити базові гуманітарні потреби населення.

Також ці аудити виявили низку чинників, усунення яких сприятиме у майбутньому більшій ефективності використання коштів, у тому числі й міжнародної підтримки, та кращому функціонуванню відповідних державних систем загалом,

– повідомили у пресслужбі.

Зауважте! Йдеться про необхідність вдосконалення внутрішнього контролю відповідальних органів, потребу підвищення прозорості фінансових процесів, налагодження сучасних механізмів верифікації соцвиплат, покращення обліку отримувачів допомоги тощо.