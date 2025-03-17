Про це розповів 24 Канал з посиланням на заяву помічника міністра оборони США зі зв’язків із громадськістю Шейна Парнелла. Сполучені Штати офіційно відновили постачання військової допомоги Україні, а також повернули обмін розвідданими.

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Вашингтон відновив передачу зброї та розвідданих Києву

За його словами, адміністрація президента Дональда Трампа зосереджена на досягненні миру, але також активно працює над підтримкою України.

Президент дуже чітко заявив ще під час своєї передвиборчої кампанії, що його головна мета – зупинити кровопролиття. Водночас він разом із командою національної безпеки намагається виступити посередником у складному переговорному процесі,

– зазначив Шейн Парнелл.

Помічник міністра оборони США також підкреслив, що будь-які переговори про припинення вогню та територіальні питання будуть складними й потребуватимуть важких рішень від обох сторін.