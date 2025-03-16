Про це розповідає 24 Канал з посиланням Financial Times. Європейські лідери дедалі більше занепокоєні своєю залежністю від американської розвідки.

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Євросоюз хоче власну супутникову систему

Ситуація загострилася після того, як США тимчасово призупинили обмін розвідданими з Україною. Це змусило Брюссель замислитися над створенням власної автономної системи, яка могла б частково замінити можливості Сполучених Штатів.

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс підтвердив, що ЄС розглядає можливість розширення своїх супутникових потужностей.

Враховуючи зміни в геополітичній ситуації, Європейська комісія розглядає можливість покращення геопросторової розвідки для безпеки,

– заявив він.

Як працюватиме нова супутникова мережа

За інформацією FT, майбутня система використовуватиметься для:

Виявлення пересування військових сил

Координації оборонних операцій

Посилення незалежної розвідки ЄС

Очікується, що ця мережа забезпечить частіше оновлення даних порівняно з чинною європейською системою "Коперник", яка в основному відстежує кліматичні зміни та природні катастрофи, але оновлює зображення лише раз на 24 години.

Нова система працюватиме на низькій навколоземній орбіті, а для її ефективного функціонування знадобляться десятки супутників.

За словами Кубілюса, найкращі комерційні супутникові системи здатні відстежувати військові об’єкти з оновленням кожні 30 хвилин, і Європа прагне досягти такого ж рівня точності.

Фінансування та можливі складнощі

Кубілюс визнав, що запуск такої мережі потребуватиме значних фінансових вкладень. Наразі Брюссель розглядає два варіанти фінансування проєкту:

Державний підхід, де мережа буде частиною загальноєвропейської системи безпеки

Комерційний варіант, за якого ЄС може тимчасово залучити приватні компанії для реалізації проєкту

Попри високу вартість, у Євросоюзі переконані, що створення незалежної супутникової системи є необхідним кроком для зміцнення безпеки континенту.

Дискусії щодо реалізації проєкту ще тривають, але Брюссель уже визначив головну мету – зменшення залежності від США та створення власного надійного джерела стратегічної інформації.