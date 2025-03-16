Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой Financial Times. Европейские лидеры все больше обеспокоены своей зависимостью от американской разведки.

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Евросоюз хочет собственную спутниковую систему

Ситуация обострилась после того, как США временно приостановили обмен разведданными разведданными с Украиной. Это заставило Брюссель задуматься над созданием собственной автономной системы, которая могла бы частично заменить возможности Соединенных Штатов.

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс подтвердил, что ЕС рассматривает возможность расширения своих спутниковых мощностей.

Учитывая изменения в геополитической ситуации, Европейская комиссия рассматривает возможность улучшения геопространственной разведки для безопасности,

– заявил он.

Как будет работать новая спутниковая сеть

По информации FT, будущая система будет использоваться для:

Обнаружения передвижения военных сил

Координации оборонительных операций

Усиления независимой разведки ЕС

Ожидается, что эта сеть обеспечит более частое обновление данных по сравнению с действующей европейской системой "Коперник", которая в основном отслеживает климатические изменения и природные катастрофы, но обновляет изображение только раз в 24 часа.

Новая система будет работать на низкой околоземной орбите, а для ее эффективного функционирования понадобятся десятки спутников.

По словам Кубилюса, лучшие коммерческие спутниковые системы способны отслеживать военные объекты с обновлением каждые 30 минут, и Европа стремится достичь такого же уровня точности.

Финансирование и возможные сложности

Кубилюс признал, что запуск такой сети потребует значительных финансовых вложений. Сейчас Брюссель рассматривает два варианта финансирования проекта:

Государственный подход, где сеть будет частью общеевропейской системы безопасности

Коммерческий вариант, при котором ЕС может временно привлечь частные компании для реализации проекта

Несмотря на высокую стоимость, в Евросоюзе убеждены, что создание независимой спутниковой системы является необходимым шагом для укрепления безопасности континента.

Дискуссии по реализации проекта еще продолжаются, но Брюссель уже определил главную цель – уменьшение зависимости от США и создание собственного надежного источника стратегической информации.